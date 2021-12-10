Уругвайский форвард Альварес близок к переходу в петербургский «Зенит»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Нападающий «Пеньяроля» и сборной Уругвая Агустин Альварес может стать игроком «Зенита».

Петербургский «Зенит» вступил в переговоры по трансферу 20-летнего уругвайского форварда Агустина Альвареса. Об этом журналистам издания Sport24 рассказал агент игрока Эдуардо Ласальвия. Контракт нападающего сборной Уругвая с «Пеньяролем» действует до 2024 года.

В этом сезоне Альварес провел 40 матчей, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайского форварда в 4,5 миллиона евро.

Ранее «Зенит» завершил вничью заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 с лондонским «Челси». Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», закончилась со счетом 3:3.