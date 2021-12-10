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Экстрасенс Алекперов предрек«оттепель» в отношениях России и Украины в 2022 году

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 16:43
Общество
Экстрасенс Алекперов предрек«оттепель» в отношениях России и Украины в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Баку, 10 декабря. Россия столкнется с многочисленными трудностями в 2022 году, включая природные катаклизмы, но ее ожидает в том числе и примирение с давним оппонентом. Такой неожиданный вывод сделал участник «Битвы экстрасенсов», азербайджанский провидец Хаял Алекперов.

Кавказский ясновидящий удивил мир, поведав, как изменятся отношения Москвы и Киева уже в следующем году. По его мнению, земной шар охватят мощнейшие катаклизмы, которые вынудят страны всего мира отбросить давние противоречия и начать сотрудничать друг с другом. Россия и Украина не станут исключениями. Год начнется с агрессивных нот Киева в адрес Москвы, однако уже через совсем небольшой промежуток времени в диалоге стран наступит «оттепель», вплоть до заключения ряда совместных соглашений.

Экстрасенс Алекперов предрек«оттепель» в отношениях России и Украины в 2022 году
ПолитРоссия /

Однако это только начало, и главные перемены произойдут в 2023 году, уверен Алекперов. Катализатором изменений станет простой украинский народ, который, по словам экстрасенса, свергнет президента Владимира Зеленского, и власть в Киеве возьмет другой, «грамотный правитель». Личность будущего украинского лидера, как и повод для народного бунта, азербайджанский экстрасенс раскрывать не стал.

Напоминаем, что заявления разного рода пророков, экстрасенсов и прорицателей не следует принимать на веру, их деятельность представителями ученого сообщества зачастую считается лженаучной, а различные экстрасенсы нередко противоречат друг другу. Так, например, известный французский мистик Мишель Нострадамус предсказал большую войну в 2022 году, которая развяжется из-за охватившего планету голода.

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