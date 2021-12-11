Психолог Соловьева: Как правильно использовать негативные эмоции, чтобы не впасть в депрессию

Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о причинах сезонной депрессии и способах ее преодоления. Эксперт обратила внимание на важность правильных методов воспитания детей, которые дадут им возможность вырасти здоровыми и успешными. Наиболее депрессивными месяцами для петербуржцев клинический психолог называет апрель и ноябрь.

«Ноябрь — пик суицидов, душевной боли. Осенью, когда природа меняется, в человеческом организме тоже происходит перестройка, меняется уровень серотонина и кортизола. Под влиянием химических изменений людей накрывает ощущение тоски и неблагополучия», — рассказала Светлана Соловьева.

При этом женщины, по словам эксперта, больше подвержены депрессивным настроениям и страдают от нее больше. Мужчина более социально мобилен, он легче адаптируется к меняющимся условиям. Однако в основе депрессий как мужчин, так и женщин лежат одни причины — это негативные эмоции, печаль, которые являются следствием ощущения, что вы живете неправильно, отметила психолог. В то же время в самих негативных эмоциях нет ничего плохого, утверждает Соловьева.

«Это сигнал организма мобилизоваться, найти другие варианты поведения и стать более успешным», — рассказала психолог.

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В своей практике лечения депрессий профессор различает депрессию, вызванную плохим настроением, и патологическую, эндогенную, закодированную в геноме человека. Первую, пояснила она, лечат психологи, вторую — психотерапевты. Для первой существуют методики, которые позволяют быстро вернуть человека в форму, вторая требует длительного лечения с использованием медикаментов, при этом лечение может сопровождать человека всю жизнь. Эксперименты, которые проводят ученые США с коллегами в Южной Корее, по ее словам, дают обнадеживающие результаты в лечении эндогенных депрессий, но и они пока заканчиваются не всегда удачно, потому что исправление поврежденного генома нередко приводит к обострению других болезней больного.

«Человеческий хромосомный аппарат пока не изучен полностью, любое вмешательство в геном не всегда благоприятно», — подчеркнула профессор.

Среди простых способов преодоления сезонной депрессии эксперт рекомендует физические занятия, секс, массаж, насыщенное питание и шоппинг. Иногда помогает бессонница, например, при чередовании ее через день несколько дней подряд. При более серьезных формах Светлана Соловьева рекомендует обратиться к психологу. Признаком, который может говорить о глубоких внутренних проблемах человека, является сильное похудание. Эксперт не считает разумной появившуюся практику частых обращений к помощи психолога детей и подростков.

«С одной стороны, это хорошо, потому что люди быстрее обучаются, но это упрощает ситуацию, обедняет личность. Мне немножко жалко это поколение, которое идет по простой дороге. На самом деле негативные эмоции нам даны не напрасно, они обладают наибольшей обучающей ценностью — душевная боль многому учит», — пояснила психолог.

Вести детей к специалисту, по ее словам, нужно только в крайнем случае, иначе мы вырастим инфантильное незрелое поколения, не способное самостоятельно справиться с жизненными проблемами.

«Трудности формируют у детей умение их преодолевать. Люди, которые не знают, что такое горе, не понимают и не ценят настоящее счастье», — считает Светлана Соловьева.

В завершение психолог рассказала о трех основных методах лечения от депрессии, в основе которой лежит неудовлетворенность собственной жизнью.

«Метод один — встань и делай что-нибудь. Так, кстати, лечат депрессию американцы. Второй метод называется «вынужденный оптимизм». Мы объясняем депрессию как следствие пережитых неудач, которые один за другим обрушиваются на человека. Здесь мы учим человека переживать успех: от одного успеха двигаться к следующему. Начинать можно с малого: помыть посуду, застелить кровать, а дальше усложнять задачи и цели, в которых можно будет добиться успеха. Это, кстати, одна из наиболее распространенных у нас форм депрессий. Мартин Селигман (основоположник позитивной психологии. — Прим. ФАН) небезосновательно считает, что в России уровень депрессии больше, чем в странах Европы, из-за того, что на долю нашей страны выпало слишком много испытаний. Правда, по этой же причине у нас креативность самая высокая, объясняет американский психолог. И третий метод заключается в исправлении неправильной картины мира», — рассказала Светлана Соловьева.

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В основе депрессии, по словам профессора, часто лежат неправильные базовые суждения. Например: я всегда и во всем должен быть лучше всех. Если быть лидером во всем человеку не удается, это приводит его к катастрофе.

«Многие родители, особенно в статусных семьях, воспитывают своих детей таким образом, но это — программа самоуничтожения. Психологи помогают справиться с этим видом депрессии, корректируя картину мира, меняя базовые суждения. Но это долго и трудно», — рассказала эксперт.

Лучше, по ее мнению, чтобы изначально родители давали своим детям правильные жизненные установки, формируя картину мира, которая не приведет их к депрессии и суициду.