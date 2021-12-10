Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 17:42
17:39
Экономика
Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
17:38
Общество
Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
17:36
Весь мир
Советник президента САР указала на важность взаимодействия с российскими учеными
17:33
Политика
Востоковед Косырев: двухпартийность привела США к неуправляемости
17:30
Весь мир
«Своих не бросаем»: депутат Милонов рассказал, как вызволяли Шугалея из ливийского плена
17:29
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула
17:29
Происшествия
Мужчина разбился при падении из окна на Туристской улице в Петербурге
17:23
Общество
Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
17:23
Происшествия
Экс-глава комитета рекламы Новосибирска пойдет под суд за взятки
17:22
Общество
Китайское издание Sina посоветовало не разговаривать за столом и не есть слишком горячее
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Супруга петербургского священника обвинила мужа в растрате церковных денег

Общество
Супруга петербургского священника обвинила мужа в растрате церковных денег
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 декабря. Среднемесячный доход настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская Вячеслава Никитина составляет около 500 тыс. рублей. Подробности о заработке священника рассказала его супруга Анна.

Женщина объяснила, что нашла книгу учету у настоятеля, в которой были прописаны суммы заработной платы сотрудников церкви. Второй священник и свечница получают по 40 и 17 тыс. рублей соответственно. Женщина обвинила супруга в растрате и подала на развод. На сегодняшний день во всем разбираются епархия и полиция.

Анна рассказала, что ее семья никогда не видела этих денег и сама женщина не знала о реальных доходах мужа. Она отметила, что супруг отказался покупать товары первой необходимости при рождении ребенка и семье пришлось пользоваться вещами, предоставленными прихожанами.

Бывшего главу Всеволожского района Ленобласти Александра Соболенко арестовали. Его обвинили в растрате более 100 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Супруга петербургского священника обвинила мужа в растрате церковных денег
священник церковь растрата
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать