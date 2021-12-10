Супруга петербургского священника обвинила мужа в растрате церковных денег

Санкт-Петербург, 10 декабря. Среднемесячный доход настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская Вячеслава Никитина составляет около 500 тыс. рублей. Подробности о заработке священника рассказала его супруга Анна.

Женщина объяснила, что нашла книгу учету у настоятеля, в которой были прописаны суммы заработной платы сотрудников церкви. Второй священник и свечница получают по 40 и 17 тыс. рублей соответственно. Женщина обвинила супруга в растрате и подала на развод. На сегодняшний день во всем разбираются епархия и полиция.

Анна рассказала, что ее семья никогда не видела этих денег и сама женщина не знала о реальных доходах мужа. Она отметила, что супруг отказался покупать товары первой необходимости при рождении ребенка и семье пришлось пользоваться вещами, предоставленными прихожанами.

Бывшего главу Всеволожского района Ленобласти Александра Соболенко арестовали. Его обвинили в растрате более 100 млн рублей.