Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 17:41
17:39
Экономика
Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
17:38
Общество
Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
17:36
Весь мир
Советник президента САР указала на важность взаимодействия с российскими учеными
17:33
Политика
Востоковед Косырев: двухпартийность привела США к неуправляемости
17:30
Весь мир
«Своих не бросаем»: депутат Милонов рассказал, как вызволяли Шугалея из ливийского плена
17:29
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула
17:29
Происшествия
Мужчина разбился при падении из окна на Туристской улице в Петербурге
17:23
Общество
Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
17:23
Происшествия
Экс-глава комитета рекламы Новосибирска пойдет под суд за взятки
17:22
Общество
Китайское издание Sina посоветовало не разговаривать за столом и не есть слишком горячее
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ФАС ожидает снижения темпов роста розничных цен на бензин

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 17:10
Экономика
ФАС ожидает снижения темпов роста розничных цен на бензин
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Федеральная антимонопольная служба ждет снижения роста цен на бензин и дизельное топливо на российских АЗС в последние дни декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ФАС Виталия Королева.

Виталий Королев заявил, что службой приняты необходимые меры по снижению цен на топливо.

«Маржинальность у розничных продавцов бензина выходит на достаточно высокие уровни. Это позволяет им и получать доход, и при необходимости соответствующим образом держать цену, не повышая ее», — отметил Королев.

По прогнозам замглавы ФАС, динамика биржевой цены дойдет до розницы, и рост цен на бензин начнет замедляться к концу года.

Стоимость бензина в России за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 9,3%. Представители Министерства энергетики ранее заявляли, что правительство не допустит ценового роста в топливном сегменте выше инфляционного давления в текущем году. Как считают в ведомстве, нынешнее состояние бензинового российского рынка стабильно, так как он обеспечен необходимым сырьем.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ФАС ожидает снижения темпов роста розничных цен на бензин
фас цены топливо бензин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать