ФАС ожидает снижения темпов роста розничных цен на бензин

Москва, 10 декабря. Федеральная антимонопольная служба ждет снижения роста цен на бензин и дизельное топливо на российских АЗС в последние дни декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ФАС Виталия Королева.

Виталий Королев заявил, что службой приняты необходимые меры по снижению цен на топливо.

«Маржинальность у розничных продавцов бензина выходит на достаточно высокие уровни. Это позволяет им и получать доход, и при необходимости соответствующим образом держать цену, не повышая ее», — отметил Королев.

По прогнозам замглавы ФАС, динамика биржевой цены дойдет до розницы, и рост цен на бензин начнет замедляться к концу года.

Стоимость бензина в России за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 9,3%. Представители Министерства энергетики ранее заявляли, что правительство не допустит ценового роста в топливном сегменте выше инфляционного давления в текущем году. Как считают в ведомстве, нынешнее состояние бензинового российского рынка стабильно, так как он обеспечен необходимым сырьем.