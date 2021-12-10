Астрологический прогноз на Новый 2022 год Тигра — гороскоп для всех знаков зодиака

Завершается 2021 год, который проходит под знаком Белого Металлического Быка. Ему на смену спешит Черный Водяной Тигр (по другой версии — Голубой) — символ 2022 года. Чего ждать всем знакам зодиака восточного (китайского) календаря в 2022 году — в материале ФАН.

Что такое восточный зодиак

Китайский (восточный) зодиак — это 12-летний лунный цикл, в котором у каждого года есть свой тотем — символ в виде определенного животного. Считается, что представление, сложившееся в восточной культуре об этом животном, соответствует характеру человека, рожденного в этот год.

12-летний зодиак «стартует» с года Крысы, затем по очереди следуют Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза (или Овца), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Каждое зодиакальное животное связано с определенной стихией. Полное совпадение тотема и стихии бывает очень редко — всего раз в 60 лет.

Очень важное для восточного календаря понятие — это Год судьбы. Это год того животного, под знаком которого человек родился. Считается, что каждый Год судьбы (а он наступает раз в 12 лет) является для человека очень важным и даже рубежным.

Федеральное агентство новостей /

Когда наступит год Тигра

Как известно, Новый год по восточному календарю наступает не в ночь с 31 декабря на 1 января, а позже. Год Тигра начнется с 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Тем не менее в западной культуре принято встречать «хозяина» Нового года заранее — прямо в новогоднюю ночь. Знатоки восточных премудростей такую торопливость, а точнее предусмотрительность, приветствуют — по их мнению, правильно организованная встреча подскажет символу наступающего года, что его ждут, ему рады, с ним связывают большие надежды.

Для кого год Тигра станет Годом судьбы

Актуальные для этого гороскопа годы Тигра в XX-XXI веке: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Это значит, что для людей, рожденных в эти годы (по восточному календарю), период с 1 февраля 2022 года почти до конца января 2023 года — важнейший во всех отношениях.

Федеральное агентство новостей /

Что ждет в 2022 году все знаки восточного зодиака

Наступающий год Черного Водяного Тигра готовит перемены всем знакам. Тигр — это мощный, красивый, властный импульсивный зверь. Он умеет и тихо подкрадываться, и стремительно нападать. Это означает, что терпение, самообладание и энергия будут творить в наступающем году чудеса, давая возможность всем почувствовать благотворные перемены в жизни. Главное — быть готовым эти перемены принять.

Восточный гороскоп для Крысы на 2022 год

Годы рождения: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Для рожденных в год Крысы приход Тигра очень благоприятен. Поскольку эти животные в китайском гороскопе недалеко друг от друга, они крепко дружат, несмотря на разницу в размерах и статусе. Поэтому для Крысы наступающий 2022 год — это время свершений и успехов, масштабных проектов и новых ярких отношений. Главное — не упустить открывающиеся возможности.

Восточный гороскоп для Быка на 2022 год

Годы рождения: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Мощному амбициозному Быку, конечно, немного обидно уступать дорогу Тигру, но что делать — ход времени неумолим. Поэтому Быку в год своего соперника стоит как следует подумать, как действовать. Хорошая новость — год крайне благоприятный для Быка в финансовом плане. Так что достичь успеха в этой сфере вполне реально — все «небесные» предпосылки для этого есть.

Быки смогут не только серьезно улучшить свое финансовое положение, но и приобрести недвижимость, а также, возможно, изменить свой семейный статус.

Федеральное агентство новостей /

Восточный гороскоп для Тигра на 2022 год

Год рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Тигры — вам и карты в руки, ваш Год судьбы, а значит — все для вас! Главное — не упустить удачу и не пролететь мимо ее. Ваш девиз на 2022 год — действовать решительно, ничего не страшась, и тогда все получится.

Восточный гороскоп для Кролика на 2022 год

Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Для Кролика наступает время перемен, но потребуется проявить не только готовность к прорывам, но и разумную осторожность. Помочь Кролику не «заиграться» сможет Крыса, поскольку эти два знака очень дружны.

Не лишне также заручиться поддержкой хозяина года Тигра, и тогда удача точно свалится прямо в «кроличью нору».

Восточный гороскоп для Дракона на 2022 год

Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Драконов с начала февраля 2022 году ждут серьезные жизненные изменения. Поэтому пока людям, рожденным под этим огнедышащим знаком, не стоит форсировать события. Лучше немного помедлить на старте, удерживая бушующий внутри огонь, а потом совершить прорыв. И тогда успехи на деловом и личном фронте обеспечены.

Восточный гороскоп для Змеи на 2022 год

Годы рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Змея проведет 2022 год в задумчивости, размышлениях и тишине, постигая неведомое и реализуя долгосрочные планы. Упорство и удача — отличное сочетание, так что год для этого знака обещает быть благотворным для реализации «долгоиграющих» программ. Уже на старте можно задуматься о получении дополнительного образования.

Восточный гороскоп для Лошади на 2022 год

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Импульсивную порывистую Лошадь весь год ждут приятные хлопоты, связанные как с работой, так и с личной жизнью. Но стоит на старте немного притормозить, чтобы дойти до финиша полными сил.

Восточный гороскоп для Козы на 2022 год

Годы рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Козе следует правильно расставить приоритеты, и тогда год принесет яркие события и благотворные перемены. Основной фронт — личный, на нем и нужно сконцентрировать главные силы. Это относится как к женщинам, так и к мужчинам, рожденным под этим знаком.

Федеральное агентство новостей /

Восточный гороскоп для Обезьяны на 2022 год

Годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Активная и импульсивная Обезьяна проведет 2022 год в соответствии со своим взрывным темпераментом. Это значит, что изменения в жизни не заставят себя ждать. Как насчет того, чтобы попробовать себя в политике? Или, если это не ваше, тогда, может, стоит начать свой бизнес?

Восточный гороскоп для Петуха на 2022 год

Годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Для Петуха год важен для правильных действий, направленных на главный человеческий капитал — здоровье. Спортзал, прогулки, активный отдых тут главные помощники. Ну и о доказательной медицине не стоит забывать.

Восточный гороскоп для Собаки на 2022 год

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Собаки готовы бежать, весело скакать и даже немного «покусывать». Это значит, что люди, рожденные под этим знаком, полны сил и оптимизма. Здоровье их не подведет, сил будет достаточно, так что вперед — к карьерным и финансовым успехам! Пора также подумать о новом автомобиле или о решении квартирного вопроса, средства для этого найдутся, а поддержка близких обеспечена.

Восточный гороскоп для Свиньи на 2022 год

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Решительность, соединенная с умом тактом и даже хитростью, помогут людям, рожденным в год Свиньи, добиться серьезных успехов. Особенно преуспеют те, кто работает, как говорится, на себя: стоматологи, психологи, агенты по недвижимости, адвокаты, предприниматели.

Ну а если обобщить все, что посоветовали астрологи на 2022 год Тигра, то важно помнить: азарт, оптимизм, готовность к переменам и решительность перед лицом трудностей — залог того, что год будет удачным. И, конечно, очень важно чувствовать поддержку близких, поэтому семейные и дружеские связи надо обязательно поддерживать и стараться упрочить. И тогда всех ждет удача в Новом году.