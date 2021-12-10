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Ливийские политические партии резко осудили попытки помешать выборам

Весь мир
Ливийские политические партии резко осудили попытки помешать выборам
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 10 декабря. Координационный совет ливийских политических партий и блоков, в который входят 19 объединений, резко осудил попытки воспрепятствовать проведению президентских и парламентских выборов в назначенную дату — 24 декабря.

Организация заявила, что с большой озабоченностью следит за намерениями помешать осуществлению электорального процесса путем переноса сроков или полного срыва. Политические движения раскритиковали также нападения на объекты Высшей избирательной комиссии.

«Неприемлемо ставить под угрозу независимость судебной системы или пытаться повлиять на нее. Последствием таких действий является конфискация права ливийского народа самому выбирать того, кто его представляет», —написано в заявлении.

В документе добавлено, что легитимность переходных органов власти истекла, а доверие к ним народа пошатнулось. Поэтому нельзя допускать, чтобы такое положение сохранилось после конца декабря текущего года. По мнению партий, попытки продлить жизнь этих структур не останутся незамеченными и могут усложнить политическую ситуацию в будущем и стать причиной нового распространения насилия и вспышки боевых действий.

Координационный совет подчеркнул важность избрания президента из народа без промедления для сохранения демократического пути, единства страны и формирования правительства, а также для предотвращения повторной путаницы между законодательной и исполнительной властью, от которой ливийский народ страдает на протяжении десятилетия.

«Любая внутренняя или внешняя попытка воспрепятствовать голосованию представляет собой увековечение существующей реальности, которую люди не принимают», — говорится в тексте.

Подписавшие заявление стороны отметили, что проблема связана с несоблюдением и неуважением законов, а не с их отсутствием.

Власти намерены провести общенациональные выборы 24 декабря. Эта дата определена по результатам Форума политического диалога. На днях Высший государственный совет, аффилированный с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), выступил с предложением отложить проведение голосования до февраля 2022 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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выборы ливия
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