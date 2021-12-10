Центробанк РФ зафиксировал рост реального курса рубля в 2021 году

Москва, 10 декабря. Согласно предварительной оценке, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) увеличился за январь-ноябрь 2021 года на 8,3%. Такие данные представил Центральный банк РФ.

При этом в ноябре показатель сократился по отношению к предыдущему месяцу на 0,1%, говорится в материалах финансового регулятора.

Реальный курс рубля к нацвалюте США в ноябре опустился на 1,4% по сравнению с октябрем, а к евро поднялся на 0,2%. Номинальный курс рубля к доллару в ноябре упал на 1,5%, а к европейской валюте остался неизменным.

Пара доллар-рубль в текущем году не показывала серьезной волатильности. Это позволяет полагать, что спокойная динамика останется и в 2022 году, спрогнозировал глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.