Ливийская делегация обсудила с Генштабом ВС России сотрудничество в борьбе с терроризмом

Москва, 10 декабря. Совместный военный комитет (СВК) «5+5» Ливии обсудил дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом и вопрос вывода иностранных войск с территории североафриканского государства.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халед аль-Махджуб. По его словам, представитель СВК и Главного командования западных сил Хайри ат-Тамими встретился в Москве с заместителем начальника Генерального штаба ВС России и обсудил с ним ряд вопросов. В первую очередь, стороны коснулись темы борьбы с терроризмом и перспектив дальнейшего сотрудничества.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел обширное совместное заседание с делегатами комитета «5+5» в присутствии членов миссии ООН в Ливии и представителей внешнеполитического и оборонного ведомств России. Согласно сообщению Халеда аль-Махджуба, переговоры касались выполнения Женевского соглашения о прекращении огня.