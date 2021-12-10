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Психолог Соловьева объяснила, как трохантерный индекс поможет найти сексуального партнера

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 17:15
Общество
Психолог Соловьева объяснила, как трохантерный индекс поможет найти сексуального партнера
pixabay.com  / 

Психологи частенько упоминают, что залогом гармоничных и долгосрочных отношений между женщиной и мужчиной является не только совместимость характеров, но и сексуальный темперамент. Однако определить его при знакомстве и общении с человеком, в отличие от тех же черт характера, можно уже только при «встрече в постели». Можно ли с первого взгляда распознать сексуально активного человека, в беседе с ФАН рассказала профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, доктор психологических наук Светлана Соловьева.

Оказалось, для того, чтобы понять, подходит ли потенциальный партнер по сексуальному темпераменту, не обязательно проверять его на деле. Ученые уже давно установили связь трохантерного индекса и сексуальной активности человека.

«Трохантерный индекс — это соотношение длины ног к высоте всего тела. Это соотношение показывает степень сексуальной потребности и активности человека: насколько партнер страстный и насколько для него важны отношения в постели. В целом люди, у которых коротковаты ноги, очень сексуальны. А вот длинноногие «модели», как правило, холодны и неинтересны в постели», — сказала Соловьева. 

Психолог Соловьева объяснила, как трохантерный индекс поможет найти сексуального партнера
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Психолог отметила, что эта физиологическая закономерность касается как мужчин, так и женщин. Это доказанный факт. Но люди сходятся не только по принципу подобия, предупредила она, — кто-то, наоборот, находит гармонию в отношениях противоположностей.

«Обычно человек выбирает партнера такого же, как и он сам. Он видит, что у кандидата такие же повадки, громкость голоса, такая же активность и прочее. Это может быть очень прочный союз. И второй вариант крепкого союза — это когда люди выбирают тех, кто их дополняет и подходит им, как ключ к замку. Например, если мужчина — страстный темпераментный брюнет, ему может понравиться сдержанная, холодноватая, не очень сексуальная блондинка. И он будет всю жизнь ее страстно любить, а она будет всю жизнь принимать его любовь», — заключила она.

Ранее руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева объяснила, почему первое свидание может стать последним. Среди распространенных женских ошибок специалист выделила излишне яркий макияж, употребление большого количества алкоголя и бестактность. А вот испытывать волнение на первом свидании — это нормально. И нет ничего зазорного в том, чтобы признаться в этом мужчине.

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секс психолог сексолог соловьева
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