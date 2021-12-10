Банк России изучает вопрос введения ответственности за незаконный оборот криптовалют

Москва, 10 декабря. Компетентные органы исполнительной власти при участии Банка России прорабатывают вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), следует из проекта Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов, размещенного на сайте регулятора.

Согласно документу, речь в том числе идет об ответственности за использование криптовалют в качестве платежных средств. Проект также предусматривает уточнения в сфере налогообложения для операций с цифровыми активами. Предполагается, что нормы будут касаться уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций, налогообложения услуг оператора инвестиционной программы, оператора информационной системы и оператора обмена активами.

Помимо этого, ЦБ сообщает о необходимости разработать предложения об использовании механизмов депозитарного учета для определения прав на цифровые активы. Депозитарный учет нужен для полной и достоверной информации об активах, объяснили в ЦБ.

Генпрокуратура РФ ранее разработала нормы для ареста криптовалюты. Как рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов, для этого нужно ввести ряд изменений в нормативно-правовые акты.