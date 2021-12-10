Дипломат Гаврилов: провокации Киева в Азовском море усложняют обстановку в регионе

Вена, 10 декабря. Попытки украинских властей осуществить очередную провокацию вблизи Крыма оказывают негативный эффект на пропускную способность Керчь-Еникальского канала, заявил российский дипломат Константин Гаврилов.

Глава делегации РФ на венских переговорах по вопросам военной безопасности дал интервью изданию РИА Новости, в котором осудил действия корабля ВМСУ «Донбасс» вблизи Крымского моста. Константин Гаврилов напомнил, что Украина и ранее пыталась осуществить военно-морские провокации возле границ РФ.

«Никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит, а лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее депутат Государственной думы Адальби Шхагошев назвал действия корабля управления ВМСУ в акватории Азовского моря «дешевым маневром», который типичен для нынешнего политического руководства Украины. Подробности о движении украинского военного корабля «Донбасс» в нескольких десятках миль от Крымского моста приводил «Царьград».