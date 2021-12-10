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Специалисты МГУ разработали меняющее цвет зданий покрытие

Общество
Специалисты МГУ разработали меняющее цвет зданий покрытие
pixabay.com  /  PD

Москва, 10 декабря. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали особое покрытие, которое позволит фасадам зданий менять цвет в течение дня. Подробности сообщил ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ Кирилл Напольский.

Универсальный состав создан на основе анодного оксида алюминия и позволит стенам не только измениться внешне, но и укрепиться от разрушений изнутри. Научный сотрудник отметил, что в ближайшем будущем в России могут появиться сооружения, фасад которых будет покрыт новой краской.

«В этом случае цвет здания будет изменяться по ходу движения солнца с востока на запад в течение светового дня», — передает слова Кирилла Напольского ТАСС.

В своей работе, авторы взяли за основу классическую технологию анодирования. Они расширили спектр цветов, который способен передавать материал. Еще одним отличием от обычной краски является то, что покрытие обеспечивает определенный уровень устойчивости к солнечному излучению.

С фасада Эрмитажа в Петербурге отвалилась часть штукатурки причудливой формы. На здании осталось голая стена в форме самурая без головы.

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