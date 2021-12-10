Вице-премьер Новак объяснил важность сделки ОПЕК+ для нефтерынка

Москва, 10 декабря. Инвестиции в нефтяной сектор вернулись благодаря сделке ОПЕК+, подписанной в 2016 году. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Соглашение в рамках объединения ОПЕК+, регулирующее объемы нефтедобычи, вернуло доверие к данной отрасли, полагают в Правительстве России.

«Мы позитивно оцениваем те совместные действия, которые были с 2016 года. Они позволили нам вернуть инвестиции, вернуть отрасли доверие. Это стратегически более долгосрочный период планировать свою деятельность», — подчеркнул вице-премьер.

Согласно убеждению Александра Новака, уровень волатильности в нефтяной сфере в настоящее время не такой высокий именно благодаря кооперации действий внутри ОПЕК+.

ОПЕК и еще 11 государств, которые не входят в картель, подписали соглашение об ограничении добычи черного золота ровно пять лет назад. Тогда решение обуславливалось снижением глобальных цен на традиционные энергоресурсы. Поэтому страны-участницы договоренностей постановили, что снизят добычу на 1,758 млн баррелей к уровню октября 2016 года.

Декабрьские переговоры министров государств-участников ОПЕК+ окончились. Представители государств сообщили о своей приверженности плану восстановления нефтедобычи в следующем месяце в районе 0,4 млн баррелей сырья в сутки.