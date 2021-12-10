«Это не было просто «для галочки»: политик Вострецов вспомнил кампанию по освобождению Шугалея

10 декабря исполнился ровно год с момента, когда социолог и правозащитник Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были освобождены из ливийской тюрьмы «Митига». Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов принимал участие в кампании в поддержку россиян, и рассказал о том, как боролись за их освобождение.

В мае 2019 года боевики, связанные с «Правительством национального согласия» в Триполи без объяснения причин схватили работавших в Ливии россиян. Их поместили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную группировке RADA, и обвинил во «вмешательстве в выборы». В незаконном заключении они провели более полутора лет, прежде чем общими усилиями общественников, журналистов и МИД России Шугалея и Суэйфана удалось вернуть на родину. Подробности о том, как их спасали, читайте в большом материале ФАН.

фото из личного архива Максима Шугалея /

Сергей Вострецов был активным участником кампании по вызволению россиян из плена террористов. По его словам, он с самого начала верил, что Шугалея и Суэйфана удастся освободить, — переживал только за здоровье социолога, ведь было известно, что в тюрьме он подвергается пыткам и избиениям.

Вострецов, в то время депутат Госдумы, включился в кампанию по освобождению и стал одним из нескольких десятков людей, кто принял участие в одиночных пикетах, проходивших у посольства Ливии в Москве. Он вышел с плакатом и обратился с призывом к тем, кто представляет Ливию, чтобы они услышали гражданское общество РФ и приняли меры для освобождения ни в чем не повинных людей.

Федеральное агентство новостей /

«Я с самого начала верил в освобождение — смысл заниматься тем, во что не веришь? Я лично разговаривал с министром иностранных дел Лавровым и видел, что государство прилагает реальные усилия. Это не было просто «для галочки», — подчеркнул Вострецов в разговоре с ФАН. — То, что его поддерживали многочисленные журналисты и активисты, это говорит о том, что у нас солидарное общество.

По словам профсоюзного деятеля, внимание общества сыграло в освобождении россиян большую роль — если бы коллеги и все, кому не безразлична судьба социолога не «пинали и не будоражили» российские власти, все пошло бы гораздо медленнее, считает Вострецов.

«Он вернулся живой и здоровый, и к тому же духовно не сломленный, нашел своей место здесь — это вызывает гордость за человека, — отметил Сергей Вострецов. — Максим выжил в плену, потому что у него была вера, потому что он православный и крепкий духовно. И то, что про него были сняты фильмы — это тоже правильно, это вселяет надежду».

Кадр из фильма «Шугалей 3» /

История Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые смогли вернуться из плена домой, является очень важным прецедентом, уверен политик.

«Понятно, что не всегда такие случаи заканчиваются положительно, но главное — верить. И для этого нужна эта история, которая позитивно закончилась, — для того чтобы у других пленников была надежда. Это показывает, что государство думает о своих гражданах; пусть получается не сразу, но освободить похищенного за границей не так просто — это большая дипломатическая работа», — заключил Вострецов.

Вернувшись в Россию и восстановив силы, Шугалей продолжил свою работу в качестве социолога Фонда защиты национальных ценностей. Он стал признанным специалистам по наиболее горячим точкам — всего за год ему довелось работать в Центральноафриканской Республике, Судане и Афганистане. Он хотел посетить и Ливию, где страна готовится к первым за долгие годы президентским выборам. Однако когда он хотел поехать в Триполи для наблюдения за избирательными процессами, ему не дали аккредитацию под надуманным предлогом — определенные политические силы в африканской стране помнят, кто такой Шугалей, и боятся правды, которую может рассказать российский социолог.