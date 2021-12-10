Недавно родившая Татьяна Арнтгольц показала идеальную фигуру

Москва, 10 декабря. Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц побывала на торжественной церемонии премии «Звезда на ладошке», продемонстрировав окружающим потрясающую фигуру, затянутую в черное платье.

Звезда сериала «Жертва любви» появилась на светском мероприятии со стильной укладкой и ярким макияжем. В руках Арнтгольц держала маленькую черную сумочку на кнопке.

«Добрый и трогательный благотворительный бал Алены Хмельницкой и Саши Франк для деток фонда! Вы — феи! Самые настоящие! За красоту спасибо», — написала артистка в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @tarntgoltsofficial

Публикация набрала более десяти тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи восхитились фигурой недавно родившей актрисы.

«Шикарная, с годами только лучше, как хорошее вино! Танечка, спасибо, что сохранили свою индивидуальность!»; «Танюша самая лучшая актриса, прекрасно играет, не могу оторваться от сериала "Соблазн", ты молодец»; «Красотка. Хорошая актриса с доброй энергией. Процветания! Был 5 лет назад на спектакле «Двое на качелях» в Киеве. Вы прекрасны. Нравится сериал "И все-таки я люблю"» — отреагировали фолловеры.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями 18 марта, у них родился сын, которого назвали Даниилом. Для актера это первый ребенок, у Татьяны есть дочь Мария от предыдущих отношений с Иваном Жидковым.

Ранее дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся пожаловалась на недостатки фигуры после первых родов. По словам модели, у нее появились растяжки на коже.