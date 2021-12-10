Онлайн-кинотеатр Amediateka показал два первых эпизода сиквела «Секса в большом городе»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Онлайн-кинотеатр Amediateka 10 декабря обрадовал поклонников «Секса в большом городе» и показал две премьерные серии сиквела под названием «И просто так...». Всего в сериале будет десять эпизодов.

Сюжет сиквела рассказывает историю уже знакомым зрителям подруг Кэрри, Шарлотты и Миранды. Несмотря на отсутствие в их жизни Саманты, дружат они все так же крепко. Старые и новые друзья и ритм большого города продолжают приносить героиням множество сюрпризов.

Режиссером, сценаристом и продюсером сериала стал Майкл Патрик Кинг, который является автором оригинальной истории. «Секс в большом городе» выходил на экранах с 1998 по 2004 год, затем с разницей в 11 лет вышли два полнометражных фильма. В 2013 году зрители увидели мини-сериал о подростковой жизни Кэрри.

Продюсеры проекта надеются, что сиквел знаменитого сериала не ограничится одним сезоном. Платформа HBO будет принимать соответствующее решение после релиза первого сезона.