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Йеменская армия освободила горный район в провинции Таиз

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 16:10
Весь мир
Йеменская армия освободила горный район в провинции Таиз
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Сана, 10 декабря. Правительство Йемена во главе с Мансуром Хади заявило об освобождении обширных территорий в юго-западной части провинции Таиз. Согласно опубликованной информации, подразделениям армии удалось вернуть контроль над одной из горных цепей, включая стратегически важную высоту Кебна, и несколькими деревнями. Как сообщается, в ходе ожесточенных боев войскам при поддержке авиации арабской коалиции удалось нанести повстанцам-хуситам значительный ущерб в живой силе и технике.

Столкновения продолжаются и в центральной части страны к югу от города Мариб. Ранее правительственные войска заявили об освобождении из-под контроля хуситов из движения «Ансар Аллах» хребта Аль-Балк аш-Шарки, который находится рядом с этим населенным пунктом и позволяет контролировать его окраины. Сообщается, что за последние дни подразделениям вооруженных сил удалось продвинуться сразу на нескольких фронтах в Марибе и западной провинции Ходейда. Коалиция при этом продолжает регулярно наносить авиационные удары по позициям повстанцев. В частности, 9 декабря саудовские ВВС совершили несколько налетов на Сану, где якобы уничтожили ряд складов и мастерских по производству барражирующих боеприпасов.

Йеменская армия освободила горный район в провинции Таиз
Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, руководство повстанцев заявило, что приближается момент «решающей битвы за Мариб, освобождения которого требует весь йеменский народ». Как указал член политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бахити, победа хуситов в этой провинции станет поражением для «агрессоров» и на остальных фронтах, и потеря Мариба будет наихудшим сценарием событий для арабской коалиции.

Тем не менее участившиеся случаи применения боевиками баллистических ракет косвенно подтверждают информацию о том, что повстанцы пока истощили свои резервы и вынуждены перейти к оборонительным действиям. В частности, за последние недели хуситы выпустили по позициям проправительственных сил не менее десятка таких снарядов, часть из которых достигла своих целей. Однако в ряде случаев они попали по жилым районам: нанесенный накануне удар по лагерю для внутренне перемещенных лиц в южной части Мариба стал причиной ранения 12 человек, в основном женщин и детей.

Ранее тысячи семей бежали в эту провинцию от войны из других частей страны. С началом наступления повстанцев они оказались здесь в ловушке, не имея достаточного количества продуктов питания и медицинских средств. В связи с ухудшающейся гуманитарной ситуацией международные организации уже неоднократно принуждали противоборствующие стороны к переговорам либо заключению временного перемирия, но успехом эти попытки пока не увенчались.

Йеменская армия освободила горный район в провинции Таиз
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Йеменская армия освободила горный район в провинции Таиз
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