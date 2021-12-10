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МИД России: Москва разрабатывает ответные меры на возможные санкции США
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МИД России: Москва разрабатывает ответные меры на возможные санкции США

Политика
МИД России: Москва разрабатывает ответные меры на возможные санкции США
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 10 декабря. РФ прорабатывает ответные меры в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что санкционная тема никуда не ушла. По его словам, МИД совместно с другими ведомствами прорабатывает ответ на возможные ограничительные меры.

«Принцип один — не навредить своей экономике, не навредить нашим производителям и создавать условия для того, чтобы в любых, даже при каких-то серьезных политических разногласиях, оставалось окно для конструктивного взаимодействия», — сказал Биричевский на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва примет зеркальные меры в случае новых ограничительных мер со стороны США. По его словам, РФ будет защищать собственные интересы.

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