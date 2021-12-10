Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога Путина и Байдена в условиях напряженности

Брюссель, 10 декабря. Диалог между Россией и США, а также работу «нормандского формата» необходимо поддерживать, особенно в условиях глобальной напряженности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг высоко оценил прошедшую 7 декабря встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Также чиновник напомнил, что предложение Альянса по «возобновлению диалога» с Москвой все еще остается в силе.

«Этот кризис требует дипломатического и политического решения, урегулирования, мы приветствуем диалог президентов Байдена и Путина, а также усилия по созыву новой встречи в "нормандском формате", так как диалог приобретает еще большую важность, когда напряжение возрастает», — подчеркнул Столтенберг в рамках встречи с главами МИД и Министерства обороны Франции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у России права на собственную сферу влияния. Подтекст высказывания западного чиновника проанализировал публицист Александр Чаусов.