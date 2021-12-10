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Банк ВТБ предложил объединить все услуги сектора недвижимости в один сервис

Экономика
Банк ВТБ предложил объединить все услуги сектора недвижимости в один сервис
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. ВТБ предложил создать на федеральном уровне единый суперсервис для решения вопросов с жильем в режиме онлайн. Об этом сообщил в ходе форума «Финополис-2021» заместитель президент-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Такая платформа может быть реализована в формате «одного окна». Там смогут объединиться все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и иные сервисы. Сегодня это отдельные услуги, которые россияне получают в разных госучреждениях.

«Важно обеспечить "бесшовную" интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам», — заявил Печатников.

Жители России по итогам 11 месяцев 2021 года оформили ипотечных кредитов на сумму более 5 трлн рублей. Это оказалось историческим максимумом, сообщил ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

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Все новости / Экономика / Банк ВТБ предложил объединить все услуги сектора недвижимости в один сервис
втб сервис недвижимость сделки
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