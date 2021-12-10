Украинских пограничников наказали из-за незаконного отъезда Саакашвили в Грузию

Киев, 10 декабря. Тайное пересечение границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили привело к наказанию сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

На Украине завершили расследование незаконного отъезда Саакашвили в Грузию. Из-за этого наказали нескольких украинских пограничников. Для некоторых сотрудников ГПСУ разбирательство обернулось уголовным преследованием.

«По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении Демченко.

Ранее Саакашвили выразил надежду на освобождение из тюрьмы. Экс-президент назвал свое возвращение в Грузию оправданным.