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Зеленский по телефону обсудил с Макроном разблокирование «нормандского формата»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 15:40
Политика
Зеленский по телефону обсудил с Макроном разблокирование «нормандского формата»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили разблокирование «нормандского формата», вопросы энергобезопасности и проводимых Киевом реформ.

О прошедшем диалоге экс-артист «Квартала 95» сообщил в своем Twitter. Как отметил Зеленский, Макрон высоко оценил прогресс проводимых на Украине реформ, также главы государств договорились о следующих шагах в двустороннем сотрудничестве.

«"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке "нормандского формата" и работе ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу — Прим. ред.). Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей"», — написал Владимир Зеленский.

Незадолго до диалога с Макроном Зеленский созвонился с американским президентом Джо Байденом. Как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, стороны обсудили прошедшую видеоконференцию между 46-м главой Соединенных Штатов и российским лидером Владимиром Путиным.

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Все новости / Политика / Зеленский по телефону обсудил с Макроном разблокирование «нормандского формата»
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