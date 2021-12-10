Зеленский по телефону обсудил с Макроном разблокирование «нормандского формата»

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили разблокирование «нормандского формата», вопросы энергобезопасности и проводимых Киевом реформ.

О прошедшем диалоге экс-артист «Квартала 95» сообщил в своем Twitter. Как отметил Зеленский, Макрон высоко оценил прогресс проводимых на Украине реформ, также главы государств договорились о следующих шагах в двустороннем сотрудничестве.

«"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке "нормандского формата" и работе ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу — Прим. ред.). Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей"», — написал Владимир Зеленский.

Незадолго до диалога с Макроном Зеленский созвонился с американским президентом Джо Байденом. Как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, стороны обсудили прошедшую видеоконференцию между 46-м главой Соединенных Штатов и российским лидером Владимиром Путиным.