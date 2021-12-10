Логинов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Хохфильцен, 10 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов показал четвертый результат в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Австрии.

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн выиграл стартовую гонку третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Он допустил один промах, преодолев дистанцию в десять километров за 26 минут 5 секунд. Второе место в спринтерской гонке занял швед Мартин Понсилуома. Тройку призеров замкнул Антон Смольский, представляющий Белоруссию.

Российский биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в сезоне в спринте. Чемпион мира 2020 года допустил один промах и занял четвертое место, проиграв Смольскому 1,5 секунды.

Ранее российского голкипера московского «Спартака» номинировали на звание лучшего игрока шестой недели в Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.