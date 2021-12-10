Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 16:09
16:08
Шоу-бизнес
Недавно родившая Татьяна Арнтгольц показала идеальную фигуру
16:05
Общество
Пользователи портала Reddit признали московское метро самым красивым и удобным
16:03
Общество
Онлайн-кинотеатр Amediateka показал два первых эпизода сиквела «Секса в большом городе»
16:02
Весь мир
Йеменская армия освободила горный район около Мариба
16:00
Общество
Петербуржцев предупредили о снегопаде и ледяном дожде, медики ждут роста травматизма
15:59
Происшествия
Начальница почтового отделения во Владимире попала под статью за кражу 150 тыс. рублей
15:58
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП со служебным авто под Анапой, где пострадал полицейский
15:58
Экономика
Марий Эл за год вдвое нарастила внешнеторговый оборот
15:57
Происшествия
Фигурантов дела о получении многомиллионной взятки экстрадировали из Испании в Москву
15:54
Политика
МИД России: Москва разрабатывает ответные меры на возможные санкции США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Логинов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Спорт
Логинов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
biathlonrus.com  /  Союз биатлонистов России

Хохфильцен, 10 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов показал четвертый результат в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Австрии.

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн выиграл стартовую гонку третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Он допустил один промах, преодолев дистанцию в десять километров за 26 минут 5 секунд. Второе место в спринтерской гонке занял швед Мартин Понсилуома. Тройку призеров замкнул Антон Смольский, представляющий Белоруссию.

Российский биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в сезоне в спринте. Чемпион мира 2020 года допустил один промах и занял четвертое место, проиграв Смольскому 1,5 секунды.

Ранее российского голкипера московского «Спартака» номинировали на звание лучшего игрока шестой недели в Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Логинов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
биатлон кубок мира логинов спринт
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать