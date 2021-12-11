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Юрист Бутакова: Почему борьба с мошенничеством на рынке аренды жилья вызовет рост цен

Общество
Юрист Бутакова: Почему борьба с мошенничеством на рынке аренды жилья вызовет рост цен
pixabay.com  / 

Государство найдет управу на недобросовестных арендодателей, которые уклоняются от налогов. Минстрой РФ разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), которая призвана контролировать операции по аренде квартир, апартаментов и машино-мест. Предполагается, что ГИС сделает рынок аренды открытым и прозрачным. Как введение новой системы повлияет на владельцев жилья и квартиросъемщиков в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Надежда Бутакова.

По словам специалиста, согласно законопроекту, внесенному в Госдуму на рассмотрение, все лица, которые сдают жилье, обязаны внести данные о себе в государственную информационную систему. В противном случае владелец квадратных метров может быть оштрафован на сумму до 10 000 руб. Сообщить о сдаче жилья необходимо в течение 30 дней со дня заключения договора или внесения в него изменений. В ГИС потребуется предоставить сведения о сроках сдачи и объеме оплаты недвижимости.

«Такая мера приведет к тому, что государство получит больше налогов, ведь собственники будут платить налог на полученный доход. Однако в минусе в первую очередь останутся квартиросъемщики, поскольку автоматически произойдет повышение цен на аренду жилья. Особенно это коснется курортных районов. Есть и положительный эффект от введения данного вида контроля — это прозрачный оборот жилья и борьба с мошенничеством на рынке аренды», — сказала Бутакова.

Юрист Бутакова объяснила, почему борьба с мошенничеством на рынке аренды жилья вызовет рост цен
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Сдача в аренду ипотечного жилья при этом станет еще более невыгодной, поскольку к ипотечным платежам придется добавить налог на доход, полученный со сдачи квартиры.

«Пока не озвучиваются конкретные способы выявления таких лиц, которые сдают жилье, но укрываются от налогов. На мой взгляд, это возможно сделать через ТСЖ и УК», — предположила юрист.

Этой осенью стоимость аренды жилья в Петербурге выросла на 10%. Скачок цен спровоцировало повышение спроса на съемные квартиры из-за активизации внутреннего туризма.

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