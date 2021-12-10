Правительство Аргентины снимает ограничения на экспорт говядины

Буэнос-Айрес, 10 декабря. Власти Аргентины планируют ослабить ограничения на экспорт говядины, которые были введены с целью сокращения инфляции. Об этом сообщается на официальной странице правительства в Twitter.

Conflicto con el campo

Flexibilizan exportación de carne, pero exceptúan 7 cortes https://t.co/H5x2lHQwEn pic.twitter.com/dsE0OKmaTR — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) December 10, 2021

Инфляция является постоянной проблемой в Аргентине. Уже два десятилетия в стране регистрируются двухзначные показатели роста цен. По последним данным, инфляция достигает 50%, в то время как уровень бедности составляет 40%. Такие показатели, вызывающие беспокойство, вынудили президента Альберто Фернандеса предпринять попытки по сдерживанию роста цен путем сокращения экспорта мяса.

После встречи с четырьмя крупнейшими группами фермеров правительство приняло решение отменить ограничения на вывоз говядины в развивающиеся страны. При этом меры сохранятся для наиболее потребляемых видов мяса в Аргентине.

???????? El cepo a la carne se flexibiliza: estas son las medidas que el gobierno de #Argentina anunció tras una reunirse con la Mesa de Enlace esta día. @espinamariano tiene los detalles: https://t.co/Xq2kBW9rIK — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) December 10, 2021

Представители индустрии призвали выбрать другой способ повышения внутреннего предложения и замедления темпов инфляции — увеличение веса коров при забое на бойне. Согласно заявлению секторной палаты CICCRA, это со временем поможет нарастить объем производимого мяса для потребления внутри страны и экспорта заграницу.

«Через два года мы повысим производство мяса на 600 тысяч тонн, имея то же количество домашнего скота, что и сегодня», — заявили представители CICCRA.

В сентябре аналитики прогнозировали снижение темпов инфляции, так как она находилась на самом низком уровне с начала года. Тем не менее ее показатели продолжают увеличиваться несмотря на меры регулирования цен и ограничения на экспорт говядины, которые лишь незначительно замедлили данную тенденцию.