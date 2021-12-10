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Депутаты Госдумы направили в правительство проект закона о 13-й пенсии

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 15:25
Экономика
Депутаты Госдумы направили в правительство проект закона о 13-й пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента Сергей Миронов рассказал о передаче кабмину законопроекта, который предполагает учреждение 13-й пенсии.

«Справедливая Россия» разработала законопроект, по которому российские пенсионеры получат право на получение ежегодного пособия, так называемой 13-й пенсионной выплаты.

«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии», — подчеркнул лидер СРЗП в своем канале в Telegram.

Как полагает Миронов, большинство россиян пенсионного возраста не станут оформлять кредиты и не пойдут в микрофинансовые организации за займами, если у них будет дополнительная финансовая поддержка.

Справороссы подсчитали, что предоставление ряду россиян 13-й пенсии потребует выделения из бюджета порядка 654,8 млрд рублей. Это защитит граждан соответствующей категории от активизации рынка потребительского кредитования в период новогодних праздников и предупредит разрастание долгового бремени.

Повышенное давление инфляции на отечественных пенсионеров могут попытаться снизить за счет введения новых социальных пособий перед Новым годом, предполагает депутат Государственной думы Сергей Обухов.

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