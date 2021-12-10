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Гватемальцы отметили католический праздник игрой в футбол огненными шарами

Общество

Игра с огненными шарами — древнейший ритуал в Гватемале, его корни уходят еще во времена цивилизации майя. Безусловно, непосвященным в национальные традиции республики такой футбол покажется диким и очень опасным, однако сами граждане с удовольствием участвуют в фестивале, наслаждаясь яркими эмоциями и выбросом адреналина.

«Раньше эта игра была больше похожа на футбольный матч, но со временем желающих играть становилось все больше и больше, приходили новые игроки. Мы увеличили количество шаров, теперь их сотни», — рассказал участник игры Карлос Кой Флорес.

Игра с огненными шарами длится около пяти часов и проходит сразу после последней мессы по случаю дня Зачатия Богородицы. Шары обычно делают из скомканного брезента, обмотанного проволокой. Чтобы избежать ожогов, участники игры стараются заранее намочить свою одежду водой и надеть защитные маски.

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