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Netflix закрыл сериал «Ковбой Бибоп» после волны негативных отзывов

Общество
Netflix закрыл сериал «Ковбой Бибоп» после волны негативных отзывов
Кадр из сериала «Ковбой Бибоп»

Вашингтон, 10 декабря. Стриминговый сервис Netflix закрыл научно-фантастический сериал «Ковбой Бибоп», который является адаптацией популярного аниме-проекта. Решение было принято спустя три недели после премьеры первого эпизода.

Сериал стартовал на стриминговой платформе 19 ноября, сообщает The Hollywood Reporter. Критики и зрители негативно отозвались о проекте. Они ругали низкий бюджет шоу и посчитали, что авторы полностью не поняли оригинального материала.

На сайте Rotten Tomatoes «Ковбой Бибоп», посвященный приключениям команды охотников на преступников по всей солнечной системе, получил только 46% положительных отзывов. Сериал набрал 74 млн просмотров, но на второй неделе его показатель упал на 59%.

В середине ноября комедийный боевик «Красное уведомление» побил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Главную роль в фильме сыграл Райан Рейнольдс.

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netflix сериал ковбой бибоп
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