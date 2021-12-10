Netflix закрыл сериал «Ковбой Бибоп» после волны негативных отзывов

Вашингтон, 10 декабря. Стриминговый сервис Netflix закрыл научно-фантастический сериал «Ковбой Бибоп», который является адаптацией популярного аниме-проекта. Решение было принято спустя три недели после премьеры первого эпизода.

Сериал стартовал на стриминговой платформе 19 ноября, сообщает The Hollywood Reporter. Критики и зрители негативно отозвались о проекте. Они ругали низкий бюджет шоу и посчитали, что авторы полностью не поняли оригинального материала.

На сайте Rotten Tomatoes «Ковбой Бибоп», посвященный приключениям команды охотников на преступников по всей солнечной системе, получил только 46% положительных отзывов. Сериал набрал 74 млн просмотров, но на второй неделе его показатель упал на 59%.

В середине ноября комедийный боевик «Красное уведомление» побил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Главную роль в фильме сыграл Райан Рейнольдс.