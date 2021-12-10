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Путин и Лукашенко обсудили отношения России и Белоруссии в ходе видеоконференции

Политика
Путин и Лукашенко обсудили отношения России и Белоруссии в ходе видеоконференции
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 10 декабря. Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко по завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки Москвы и Минска.

Как передает агентство БелТА, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин и Лукашенко детально обсудили текущие международные вопросы по двум направлениям: были проанализированы международные вызовы, перед которыми стоит каждая из стран, а также была дана оценка двусторонним контактам Москвы и Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно высоко оценивает сотрудничество с Владимиром Путиным. Ранее белорусский лидер называл российского коллегу родным братом из-за одинакового взгляда на мир и ряда политических вопросов.

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Все новости / Политика / Путин и Лукашенко обсудили отношения России и Белоруссии в ходе видеоконференции
путин россия белоруссия лукашенко переговоры
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