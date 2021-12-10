Минпросвещения России обновит школьные учебники по ОБЖ

Москва, 10 декабря. Школьные учебники по ОБЖ обновят в России. Их содержание планируется сделать более практико-ориентированным.

Минпросвещения РФ, Минобороны и МЧС подготовили несколько вариантов примерной программы по предмету. На данный момент они находятся на обсуждении, рассказал врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Максим Костенко на Всероссийском патриотическом форуме.

«После того как апробация завершится, а это случится в середине 2022 года, чтобы уже в новый учебный год входили с этими рабочими программами, будут переизданы, обновлены учебники по основам безопасности жизнедеятельности», — добавил Костенко.

Психотерапевт Евгений Кульгавчук ранее предложил ввести преподавание базовых знаний о контрацепции в программу ОБЖ. Он аргументировал это тем, что культура интимных отношений среди россиян слабо развита из-за низкого качества информирования населения.