Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 17:40
17:39
Экономика
Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
17:38
Общество
Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
17:36
Весь мир
Советник президента САР указала на важность взаимодействия с российскими учеными
17:33
Политика
Востоковед Косырев: двухпартийность привела США к неуправляемости
17:30
Весь мир
«Своих не бросаем»: депутат Милонов рассказал, как вызволяли Шугалея из ливийского плена
17:29
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула
17:29
Происшествия
Мужчина разбился при падении из окна на Туристской улице в Петербурге
17:23
Общество
Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
17:23
Происшествия
Экс-глава комитета рекламы Новосибирска пойдет под суд за взятки
17:22
Общество
Китайское издание Sina посоветовало не разговаривать за столом и не есть слишком горячее
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политик Клинцевич о провокации Киева в Керченском проливе: Пора вспомнить о «принуждении к миру»
Политика
Политик Клинцевич о провокации Киева в Керченском проливе: Пора вспомнить о «принуждении к миру»
Федеральное агентство новостей  / 

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич назвал провокацией действия корабля ВМС Украины в Керченском проливе. По мнению политика, эта провокация может предшествовать планам Киева решиться на силовое решение в отношении Донбасса. В Кремле инцидент с кораблем ВМС Украины назвали провокационным и несущим в себе потенциальную опасность. Любая незначительная провокация в Керченском проливе может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вечером в четверг ФСБ России сообщила, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, на требования изменить курс не реагирует. Позже стало известно, что украинский военный корабль взял обратный курс после того, как завершился телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. ФСБ РФ назвала действия экипажа корабля ВМС Украины угрожающими безопасности мореплавания.

Политик Клинцевич о провокации Киева в Керченском проливе: Пора вспомнить о «принуждении к миру»
Федеральное агентство новостей /

В беседе с ФАН политик Франц Клинцевич заявил, что киевское руководство, возможно, пошло на эту провокацию под влиянием своих западных кураторов.

«Эта провокация показывает весь цинизм украинского руководства, которое намеренно подстрекало Россию, — отметил Клинцевич. — В Киеве рассчитывали, что Москва предпримет ответные действия, а затем все это в выгодном для Украины свете подадут западные СМИ. Да, Москва проявила толерантность, дала Киеву последний шанс, и это, конечно, хорошо. Россия показала всему миру, что не реагирует на провокации, которые устраивает украинская сторона, уже не в первый раз рискуя жизнью и здоровьем своих граждан, а также подвергая опасности суда, находящиеся в этом районе».

Франц Клинцевич предположил, что это не последняя такая попытка со стороны Киева. Политик напомнил о заявлении президента РФ об опасности геноцида, направленного против жителей Донбасса. По словам Клинцевича, заявление президента подтверждается усилением военной активности Киева в Донбассе, включая использование боевых беспилотников и тяжелой артиллерии.

«Мы видим полное игнорирование Киевом всех пунктов Минских соглашений», — отметил собеседник ФАН.

Политик Клинцевич о провокации Киева в Керченском проливе: Пора вспомнить о «принуждении к миру»
Федеральное агентство новостей /

Политик напомнил, что после вооруженного конфликта летом 2008 года между Грузией и Южной Осетией в мировой политической и военной науке появился новый термин «принуждение к миру», который хорошо запомнили в Тбилиси.

«Российское руководство четко дало понять, что не останется в стороне в случае проведения Киевом широкомасштабных боевых действий против граждан ДНР и ЛНР, у многих из которых есть российские паспорта. Россия не допустит геноцида жителей Донбасса. Я полностью согласен с такой позицией и считаю ее очень важной. Так что, господа в Киеве, имейте это в виду. Пора вам вспомнить о принуждении к миру. Полагаю, что к провокациям, наподобие вчерашней, украинское руководство подталкивают американские и британские спецслужбы, которые отлично понимают, чем это чревато.

Думаю, не допустить даже теоретической возможности сближения братских народов Украины и России — это и есть главная цель западных кураторов Киева, которые стоят за этими действиями», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Напомним, это второй подобный инцидент в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили морскую границу РФ в этом районе. Силами ФСБ России корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи — арестованы. В сентябре 2019 года украинских моряков передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже Украине были также возвращены задержанные суда.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политик Клинцевич о провокации Киева в Керченском проливе: Пора вспомнить о «принуждении к миру»
россия украина клинцевич керченский пролив провокация вмсу принуждение к миру
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать