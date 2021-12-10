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Путин заявил о намерениях Украины вступить в евразийское объединение

Политика
Путин заявил о намерениях Украины вступить в евразийское объединение
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 10 декабря. Украина намеревалась вступить в объединение на евразийском пространстве. Об этом сказал президент России Владимир Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По его словам, инициатором подобного объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому готовы были присоединиться и Белоруссия, и, кстати говоря, Украина тогда», — рассказал Владимир Путин.

С Украиной, заметил президент, ничего не получилось. Процесс стал развиваться без нее.

Ранее на заседании выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил о попытках Запада «удушить» республику с помощью санкций.

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украина путин евразия
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