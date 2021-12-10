Филипп Киркоров трогательно поздравил юмористку Екатерину Варнаву с днем рождения

Москва, 10 декабря. Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал в Instagram снимок с юмористкой Екатериной Варнавой в день ее рождения. Звезде Comedy Woman 9 декабря исполнилось 37 лет.

Артистку уже поздравили многие звезды и коллеги по сцене. Среди них шоумен Дмитрий Хрусталев, участницы Comedy Woman Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, певица Наталья Орейро и даже Филипп Киркоров. Снимок с Варнавой появился в Stories поп-короля.

Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

На снимке они позируют на сцене во время записи одного из шоу. На тот момент у Варнавы был другой имидж — длинные волосы карамельного оттенка. Для съемок она сделала укладку с голливудскими локонами и неяркий макияж.

Екатерина Варнава появилась на телевидении в нулевых, сначала она выступала в КВН в составе команды «Свои секреты», затем за «Сборную малых народов». Талантливая артистка выделялась на фоне других. В 2008 году ее пригласили в Comedy Woman, позднее Варнава начала ставить хореографические номера в шоу.

Благодаря многочисленным проектам и рекламе в соцсетях юмористка зарабатывает порядка 1,2 млн долларов в год. Аналогичные заработки и у «главного фрика» страны Александра Гудкова, который к тому же снимает клипы для звезд эстрады.