Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 16:08
16:08
Шоу-бизнес
Недавно родившая Татьяна Арнтгольц показала идеальную фигуру
16:05
Общество
Пользователи портала Reddit признали московское метро самым красивым и удобным
16:03
Общество
Онлайн-кинотеатр Amediateka показал два первых эпизода сиквела «Секса в большом городе»
16:02
Весь мир
Йеменская армия освободила горный район около Мариба
16:00
Общество
Петербуржцев предупредили о снегопаде и ледяном дожде, медики ждут роста травматизма
15:59
Происшествия
Начальница почтового отделения во Владимире попала под статью за кражу 150 тыс. рублей
15:58
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП со служебным авто под Анапой, где пострадал полицейский
15:58
Экономика
Марий Эл за год вдвое нарастила внешнеторговый оборот
15:57
Происшествия
Фигурантов дела о получении многомиллионной взятки экстрадировали из Испании в Москву
15:54
Политика
МИД России: Москва разрабатывает ответные меры на возможные санкции США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Филипп Киркоров трогательно поздравил юмористку Екатерину Варнаву с днем рождения

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил юмористку Екатерину Варнаву с днем рождения
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 10 декабря. Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал в Instagram снимок с юмористкой Екатериной Варнавой в день ее рождения. Звезде Comedy Woman 9 декабря исполнилось 37 лет.

Артистку уже поздравили многие звезды и коллеги по сцене. Среди них шоумен Дмитрий Хрусталев, участницы Comedy Woman Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, певица Наталья Орейро и даже Филипп Киркоров. Снимок с Варнавой появился в Stories поп-короля.

Филипп Киркоров трогательно поздравил юмористку Екатерину Варнаву с днем рождения
Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

На снимке они позируют на сцене во время записи одного из шоу. На тот момент у Варнавы был другой имидж — длинные волосы карамельного оттенка. Для съемок она сделала укладку с голливудскими локонами и неяркий макияж.

Екатерина Варнава появилась на телевидении в нулевых, сначала она выступала в КВН в составе команды «Свои секреты», затем за «Сборную малых народов». Талантливая артистка выделялась на фоне других. В 2008 году ее пригласили в Comedy Woman, позднее Варнава начала ставить хореографические номера в шоу.

Благодаря многочисленным проектам и рекламе в соцсетях юмористка зарабатывает порядка 1,2 млн долларов в год. Аналогичные заработки и у «главного фрика» страны Александра Гудкова, который к тому же снимает клипы для звезд эстрады.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров трогательно поздравил юмористку Екатерину Варнаву с днем рождения
киркоров варнава юмористка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать