Экс-канцлер ФРГ Меркель в первый день пенсии рано утром отправилась в новый офис

Берлин, 10 декабря. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первый день пенсии рано утром поехала в свой офис. Об этом сообщил таблоид Bild.

Политик 9 декабря вышла из своей квартиры в Берлине и поехала в новый офис на улице Унтер ден Линден. После Меркель пошла за покупками в супермаркет Hit Ullrich. Ее сопровождал охранник, однако она сама везла тележку.

Ангела Меркель ранее рассказывала журналистам о своих планах на первый день пенсии. По ее словам, она собиралась «выспаться».

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии передала обязанности своему преемнику Олафу Шольцу. Событие состоялось во время формальной церемонии 8 декабря.