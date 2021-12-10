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Российский Нострадамус Василий Немчин предрек в 2023 году «малый конец света»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 15:05
Общество
Российский Нострадамус Василий Немчин предрек в 2023 году «малый конец света»
pixabay.com

Москва, 10 декабря. Средневековый прорицатель Василий Немчин, которого называют российским Нострадамусом, предсказал начало «малого конца света» в 2023 году.

Предзнаменования пророка транслирует известный российский астролог Павел Глоба. По данным СМИ, у него имелась единственная книга, которая сохранила предсказания Немчина. Более достоверных сведений о существовании известного прорицателя до сих пор не найдено.

Немчин предрек человечеству скорую гибель, и связано это с глобальными климатическими изменениями. Вскоре, по его словам, будет достигнута точка невозврата, и события начнут развиваться стремительно. Предположительно, пророчество было сделано в XIV-XV веке.

Российский Нострадамус Василий Немчин предрек в 2023 году «малый конец света»
pixabay.com /

Астролог предсказал, что Земля раскалится до предела, в 2023 году начнет меняться климат на всей планете и этот процесс уже будет не остановить.

В отличие от других известных пророков, Немчин свои предсказания писал ясно и четко, излагал в стихотворной форме. Это делает их схожими с катренами Нострадамуса. Многие предсказания Немчина сбылись, однако есть и те, которые остались лишь стихами.

Российский Нострадамус Василий Немчин предрек в 2023 году «малый конец света»
Global Look Press / Анатолий Ломохов / Global Look Press

Специалисты подвергают сомнению само существование Василия Немчина, нет никаких свидетельств его жизни ни в XIV, ни в XVII веках. Манускрипт с предсказаниями тоже никто не видел. По словам Глобы, книга странным образом исчезла, он успел сделать лишь некоторые выписки. Известный современный астролог утверждает, что Немчин родился в 1376 году и состоял на службе у Василия II, где изучал лекарство и звезды. Свои видения пророк получал от ангелов. Над рукописью предсказатель трудился 30 лет, умер в возрасте 76 лет, заверяет Глоба.

Афонский старец Стефан Караульский провел всю жизнь в изоляции, однако он обладал даром ясно видеть картины прошлого, настоящего и будущего. После себя старец оставил множество пророчеств о судьбе мира, в том числе и России.

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Все новости / Общество / Российский Нострадамус Василий Немчин предрек в 2023 году «малый конец света»
астрология павел глоба василий немчин
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