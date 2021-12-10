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Минобороны Армении заявило гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 15:01
Армия
Минобороны Армении заявило гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
facebook.com  /  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia

Ереван, 10 декабря. Военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате боестолкновений на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

По данным армянской стороны, подразделения Вооруженных сил Азербайджана предприняли наступательные действия в Гегаркуникской области Армении.

«Один армянский военнослужащий погиб, несколько военных получили ранения. По состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем ВС Армении», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 декабря минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего на границе с Арменией. По данным ведомства, 8 декабря армянские военные организовали провокацию на Кельбаджарском направлении, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий, передает телеканал «360».

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Армения азербайджан граница военные
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