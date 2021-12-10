Минобороны Армении заявило гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

Ереван, 10 декабря. Военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате боестолкновений на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

По данным армянской стороны, подразделения Вооруженных сил Азербайджана предприняли наступательные действия в Гегаркуникской области Армении.

«Один армянский военнослужащий погиб, несколько военных получили ранения. По состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем ВС Армении», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 декабря минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего на границе с Арменией. По данным ведомства, 8 декабря армянские военные организовали провокацию на Кельбаджарском направлении, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий, передает телеканал «360».