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Петербургские коммунальщики применили «нанотехнологии» в борьбе с гололедом

Петербургские коммунальщики применили «нанотехнологии» в борьбе с гололедом
Prt Scr vk.com  /  Санкт-Петербург

Пока жители Северной столицы в социальных сетях вовсю ругают работу коммунальных служб на чем свет стоит, уборщики снега применяют «нанотехнологии». Именно так прозвали посыпку пешеходных дорожек песком в одном из районов Петербурга. Коммунальщики играючи и довольно весело подошли к реализации своих задач.

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлены два сотрудника коммунальной службы. Один тянет другого, словно на санках, в свою очередь последний резво выбрасывает из «санок» песок.

Пользователи Сети уже успели оценить разработку коммунальщиков.

Петербуржские коммунальщики применили «нанотехнологии» в борьбе с гололедом
vk.com / Prt Scr

«До чего техника дошла. Нанотехнология», — восклицают петербуржцы.

Смотрится довольно резво, ведь, как говорится, на войне все средства хороши, к тому же в то время, когда администрация города словно закрыла глаза на снежную проблему Северной столицы.

«Ну знаете ли, они хоть работают в отличие от Беглова. Придумывают, находят варианты, чтобы сделать быстрее, чего не скажешь о нашей администрации. Ей богу, каждый год одно и тоже. Даже смешно. А сейчас что? Снег выпал, сначала еле выехали на дороги, теперь еле ездят, еле собирают это все. Уж больно вальяжная какая-то в городе борьба со снегом», — поделилась мнением с ФАН петербурженка Маргарита Алексеевна.

А представитель Регионального союза коммунистов, политолог Владимир Соловейчик углядел еще одну проблему петербургских властей. Он считает, что чиновники Петербурга экономят на уборке снега, поэтому каждый снегопад вызывает в городе большие проблемы.

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снег коммунальные службы коммунальщики
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