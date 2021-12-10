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Историк Кнутов: провокации США в Черном море могут привести к ядерной войне

Армия
Историк Кнутов: провокации США в Черном море могут привести к ядерной войне
Из личных архивов Юрия Кнутова

Москва, 10 декабря. Продолжающаяся военная активность США в Черном море может повлечь катастрофические последствия не только для региональной безопасности, но и для всего человечества. Так считает российский историк Юрий Кнутов.

Недавнее происшествие с участием самолета-разведчика ВВС США RC-135 ВВС, который чуть не столкнулся с пассажирским лайнером Airbus над Черным морем, является примером очевидной и опасной провокации, объяснил директор музея ПВО Юрий Кнутов в эфире «Радио 1».

«Такие безответственные инциденты со стороны летчиков США могут привести к тому, произойдет столкновение: кто-то ответит, и, таким образом, может начаться локальная война, которая потом перерастает в ядерную на театре военных действий», — предупредил Кнутов.

По его словам, руководство США демонстрирует поразительную близорукость при планировании операций своих боевых кораблей и самолетов в акватории Черного моря, приказывая бомбардировщикам B-52H приближаться к рубежам РФ на расстояние в несколько десятков километров. Вашингтон в полной мере не осознает последствий своих провокаций, которые могут привести к третьей мировой войне, резюмировал эксперт.

Ранее Кнутов объяснил, как оснащение кораблей и субмарин ВМФ РФ гиперзвуковыми ракетами «Циркон» изменит баланс сил в регионе Тихого океана. О позиции МИД РФ относительно предоставления надежных гарантий безопасности России со стороны блока НАТО информировал «Царьград».

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