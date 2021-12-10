ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на зарубежную валюту

Москва, 10 декабря. Центробанк РФ на последующих этапах формирования прототипа платформы цифрового рубля намерен внедрить возможность его обмена на иностранную валюту. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

Развитие платформы цифрового рубля будет происходить поэтапно — с постепенным увеличением круга подключенных участников и видов доступных операций, отметили в регуляторе.

Первый этап тестирования стартует в 2022 году. В его рамках будут подключены банки и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Вторая стадия предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G).

После этого ЦБ планирует подключить финансовых посредников и инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту с возможностью открытия кошельков клиентам-нерезидентам.

Введение цифрового рубля обеспечит прозрачность расчетов и даст новые инструменты для борьбы с уже имеющимися криминальными угрозами. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.