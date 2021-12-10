Песков прокомментировал реакцию Путина на слова режиссера Сокурова об устройстве России

Москва, 10 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание режиссера Александра Сокурова о России. Он дал интервью изданию Daily Storm.

Сокуров во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека заявил о кризисе российской федеративности. Его слова возмутили президента РФ Владимира Путина.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы, — сказал Дмитрий Песков. — Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал».

Режиссер 9 декабря сказал Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими. Он предложил отпустить их, так как они будто бы не хотят быть частью России. Президент ответил, что граждане страны не заинтересованы в ее распаде.