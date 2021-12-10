Мордовскую учительницу судили за воровство золота у детей

Саранск, 10 декабря. Рузаевский районный суд вынес вердикт по уголовному делу учительницы одной из мордовских школ.

Суд приговорил обвиняемую в воровстве у детей драгоценных украшений к трем годам лишения свободы условно. Свою вину она признала полностью и частично возместила ущерб. Как пояснили в региональном МВД, девушка во время перемен приглашала учеников младших классов в спортзал, там предлагала им поиграть в разные игры, завязывала детям глаза и под предлогом обеспечения сохранности забирала ювелирные украшения, которые обратно не возвращала, сообщают «Известия Мордовии».

Присвоенные драгоценности преступница сдавала в ломбарды. Причиненный десяти потерпевшим ущерб превысил 170 тысяч рублей. Кроме того, она украла 59 тысяч рублей, предназначавшиеся для страхования детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса, еще 42 тысячи рублей она похитила из квартиры, когда занималась с ребенком репетиторством.

Ранее ФАН сообщал о задержании вора-рецидивиста, совершившего серию краж часов и украшений на 20 миллионов из коттеджей, расположенных на Байкальском тракте Иркутского района. Грабитель проникал в коттеджи через окна или цокольные этажи, когда хозяева спали.