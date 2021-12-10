Ангарских сотрудников скорой помощи наградили за спасение людей из пожара

Ночью 5 декабря внимание бригады скорой помощи по дороге на вызов привлек пожар в жилом доме. Горела пристройка и автомобиль, но пламя стремительно перекидывалось на крышу жилого строения.

«Я включил спецсигналы, сирену, хотели соседей разбудить, но никого не было. Темно было. Там уже машина горела, баня горела, вход в дом горел», — вспоминает водитель скорой помощи Александр Шакуров.

Сотрудники скорой разбили одно из окон дома, пробрались в палисадник, стали стучать и пытаться разбудить жильцов.

«Поняли, что спят. Время полчетвертого. Увидели, что шевелится кто-то в окне, замаячила какая-то фигура. Света так и не было, полумрак. Я кричу, говорю: «Выбирайтесь, горит дом у вас», — вспоминает фельдшер Андрей Никольский.

Проснулась женщина и сразу бросилась выбрасывать из окна ценные вещи, документы и сумки. Ее муж самостоятельно вылез через окно с другой стороны дома. В итоге жильцов удалось спасти, им оказали необходимую помощь, а оперативно прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Иркутским МЧС было принято решение наградить сотрудников ангарской скорой помощи. Им вручили благодарственные письма и памятные подарки.