JPMorgan: акции развивающихся рынков вырастут на 18% в 2022 году

Нью-Йорк, 10 декабря. Следующий год станет годом завершения распространения коронавирусной инфекции, а также охарактеризуется полной реабилитацией глобальной экономической системы. Соответствующий прогноз составили аналитики JPMorgan, выдержки из которого приводит Axios.

Эксперты американского инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co считают, что новый год принесет мировой общественности завершение пандемии и подарит восстановленную экономику.

Предполагается, что главными особенностями 2022 года станут значительное циклическое восстановление, возврат к мобильности в планетарном масштабе, а также возврат на рынок отложенного потребительского спроса.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до появления COVID-19», — ожидает главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований Марко Коланович.

Экономический индекс S&P 500 должен прибавить на фоне указанных условий до 8%, а ценные бумаги компаний, зарегистрированных в развивающихся странах, подорожают на 18%, обещают банкиры. Однако в JPMorgan предупреждают, что одновременно с этим возрастет внешнеполитическая напряженность на территории Европы и Азии. Помимо этого, сейчас усиливаются риски энергокризиса, а также растет неопределенность по высокой инфляции.

Альтернативным видением будущего года поделились ранее эксперты немецкой кредитной организации Deutsche Bank. Аналитики назвали свой доклад «Десять главных тем 2022 года».