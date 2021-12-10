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Песков: Россия хочет донести до США свое видение взаимоотношений с НАТО

Армия
Песков: Россия хочет донести до США свое видение взаимоотношений с НАТО
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 10 декабря. Россия работает над формулированием своего понимания и видения того, что обсуждали президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва намерена в оперативном порядке, в течение недели, подготовить документ, который будет отражать ее позицию по вопросу возможных консультаций с представителями Североатлантического альянса.

«В свою очередь президент США говорил о том, что если говорить о субстанциях, которые касаются Альянса, то он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО. Дальше будут контакты президента США с коллегами, они уже были, сейчас мы считаем, что для начала мы должны донести до американских собеседников наше концептуальное видение», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки не смогла объяснить слова Байдена о контактах РФ и НАТО. В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, чем Россия раздражает Альянс, передает «Царьград».

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