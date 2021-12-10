Песков предупредил о последствиях провокационных действий ВМС Украины в Керченском проливе

Москва, 10 декабря. Инцидент с кораблем ВМС Украины в районе Керченского пролива продемонстрировал потенциальную опасность, которую несут в себе даже незначительные провокационные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он предупредил, что любая провокационная деятельность у российских границ может привести к серьезных последствиям.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которая может проистекать из провокационных действий», — пояснил Песков.

НАпомним, 9 декабря ФСБ заявила, что корабль ВМС Украины «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива. При этом экипаж судна игнорировал требование изменить курс. Позднее корабль взял обратный курс. Действия экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания, передает телеканал «360».