Водителя оштрафовали за трех сбитых кабанов

Владимир, 10 декабря. Размер штрафа, который заплатил сбивший во Владимирской области трех кабанов водитель, составил 20 000 рублей.

По информации пресс-службы Владимирского областного суда, мужчина управлял автомобилем без полиса ОСАГО. Он не признал исковые требования Госохотоинспекции и просил учесть его сложное материальное положение, передают «Владимирские ведомости». Водитель сообщил суду, что стадо из 30 кабанов появилось на дороге неожиданно.

Однако суд решил, что ответчик должен возместить ущерб, поскольку не имел страховки, нет доказательств, что предотвратить наезд было невозможно. Изначально сумма иска составила 90 тысяч рублей, но суд счел возможным снизить ее до 20 тысяч.

Если бы водитель имел полис ОСАГО, то причиненный ущерб возмещала бы страховая компания.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении числа штрафов для водителей в этом году. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 10%.