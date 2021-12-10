Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 16:07
16:05
Общество
Пользователи портала Reddit признали московское метро самым красивым и удобным
16:03
Общество
Онлайн-кинотеатр Amediateka показал два первых эпизода сиквела «Секса в большом городе»
16:02
Весь мир
Йеменская армия освободила горный район около Мариба
16:00
Общество
Петербуржцев предупредили о снегопаде и ледяном дожде, медики ждут роста травматизма
15:59
Происшествия
Начальница почтового отделения во Владимире попала под статью за кражу 150 тыс. рублей
15:58
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП со служебным авто под Анапой, где пострадал полицейский
15:58
Экономика
Марий Эл за год вдвое нарастила внешнеторговый оборот
15:57
Происшествия
Фигурантов дела о получении многомиллионной взятки экстрадировали из Испании в Москву
15:54
Политика
МИД России: Москва разрабатывает ответные меры на возможные санкции США
15:53
Политика
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога Путина и Байдена в условиях напряженности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные

Экономика
Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 10 декабря. Позиции рубля ослабли по отношению к доллару, но укрепились к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США поднялась на 0,61 копейки и оказалась на уровне 73,61 рубля. Европейская валюта подешевела на 22,86 копейки — до 83,12 рубля за единицу.

Торги Московской биржи открылись снижением курса американской валюты. Она опустилась по сравнению с уровнем предыдущей сессии на 3 копейки и составила 73,66 рубля. Курс евро при этом возрос на 3 копейки, до 83,27 рубля, следует из данных торговой площадки.

Пара доллар-рубль в 2021 году не демонстрировала серьезной волатильности. Это дает повод полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, заявил глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные
банк россии валюта курс рубля
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать