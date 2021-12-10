Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные

Москва, 10 декабря. Позиции рубля ослабли по отношению к доллару, но укрепились к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США поднялась на 0,61 копейки и оказалась на уровне 73,61 рубля. Европейская валюта подешевела на 22,86 копейки — до 83,12 рубля за единицу.

Торги Московской биржи открылись снижением курса американской валюты. Она опустилась по сравнению с уровнем предыдущей сессии на 3 копейки и составила 73,66 рубля. Курс евро при этом возрос на 3 копейки, до 83,27 рубля, следует из данных торговой площадки.

Пара доллар-рубль в 2021 году не демонстрировала серьезной волатильности. Это дает повод полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, заявил глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.