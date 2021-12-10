Публицист Микульскис рассказывает о новом канцлере Германии Олафе Шольце

Ангела Меркель, возглавлявшая правительство ФРГ на протяжении 16 лет, ушла в отставку. 8 декабря ее место во главе кабинета министров занял социал-демократ Олаф Шольц. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале разбирается, что это за фигура и чего от нее ждать России.

Итак, Ангела Меркель больше не глава правительства Германии. И этот факт без преувеличения можно назвать концом целой эпохи в немецкой политике. То, что фрау канцлерин сделала для своей страны, — тема для отдельной статьи, мне же, начиная материал о ее преемнике, хотелось бы вкратце обрисовать тот «комплект» достижений именно в немецко-российских отношениях, который принял из рук предшественницы новый государственный лидер ФРГ Олаф Шольц.

До 2014 года официальный диалог между Берлином и Москвой мало чем отличался от диалога времен Герхарда Шредера, который старался всесторонне укреплять и расширять межгосударственные связи, не особо при этом оглядываясь на мнение США. К тому же в 2013 году вспыхнул грандиозный шпионский скандал: как выяснилось, американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры ведущих немецких политиков, в том числе Меркель, и это отнюдь не добавило тепла в отношение Германии к Соединенным Штатам, но еще более укрепило ее доверие к России.

Переворот в Киеве внес в подобное позитивное положение дел изрядные коррективы: на фоне разворачивающихся драматических событий Ангела Меркель сначала почему-то обвинила в них Кремль, а в марте 2014-го и вовсе ввела антироссийские санкции, продление которых впоследствии неоднократно поддерживала.

Тем не менее сотрудничество по ключевым международным вопросам продолжалось и Меркель за время своего руководства кабинетом министров посетила Россию 19 раз.

Ну а главным достижением теперь уже экс-канцлера однозначно можно назвать завершение строительства газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Со вторым в настоящее время наблюдается некоторая заминка в решении вопроса сертификации, но теперь это уже проблема не Меркель.

bundeskanzlerin.de / Bundeskanzlerin

В целом же, думаю, Меркель в своем канцлерском кресле была вполне дееспособным и рациональным политиком, если и предпринимавшим нечто негативное по отношению к России, то делавшим это как минимум без ненависти к ней, руководствуясь исключительно дежурными нормами западного «политеса». А уж деятельность на газовом поприще и вовсе позволяет простить ей некоторые «санкционные прегрешения».

Чего ждать от Олафа Шольца? Свежеизбранный канцлер работал под началом Ангелы Меркель дважды: с 2007 по 2009 год в качестве министра труда и социальной политики, а с 2018 года — как вице-премьер и министр финансов. Он оставался «не на виду» в течение всей предвыборной кампании, показав себя как деятельный человек только после катастрофических наводнений лета 2021 года, унесших жизни более 180 человек. Именно тогда, будучи министром финансов, Шольц оказал людям осязаемую помощь и люди этого не забыли.

Что касается дальнейшего развития ситуации на немецко-российском поле. Представляется, что никаких радикальных перемен не произойдет. В пользу того, что двусторонним отношениям не грозят никакие потрясения, говорит хотя бы оценка, данная Шольцу бывшим послом США в ФРГ, который охарактеризовал его как, «возможно, самого скучного человека в стране».

Издание «Ведомости», в свою очередь, цитирует отзыв о новом канцлере, опубликованный в газете The New York Times:

«Он сродни футболисту, который изучил видео с другим игроком и изменил стиль своей игры. Шольц теперь копирует Меркель — от темперамента и политического стиля до выражения лица. Родись Шольц женщиной, он бы стал носить брючные костюмы».

Все эти характеристики позволяют надеяться, что Олаф Шольц в качестве нового законодателя немецкой политической моды вполне приемлемый вариант для России. К тому же СДПГ позиционирует себя как сторонницу «новой восточной политики», берущей начало в 1970-х годах и направленной в момент своего появления на снижение уровня недоговоренностей между ФРГ и восточноевропейскими «странами народной демократии».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Нет, новый канцлер, конечно, резко критиковал возвращение под российское крыло Крыма, но дальнейшее развитие диалога с Москвой, судя по всему, остается для него одним из приоритетных направлений внешней политики. Да и против «Северного потока — 2» он не выступает.

При всем этом некоторое беспокойство вызывает занявшая должность министра иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в ходе первого своего официального международного визита продолжила нагнетать обстановку вокруг якобы готовящегося «нападения России на Украину» и весьма неоригинально пригрозила Москве некими «жесткими политическими и экономическими мерами». Впрочем, эта риторика с некоторых пор стала привычной и иначе, как к «информационному шуму», относиться к ней не стоит.

Гораздо важнее то, какими словами поздравил Олафа Шольца президент России Владимир Путин:

«Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне».

В свете сказанного есть немалая надежда, что ближайшие четыре года, а именно таков срок полномочий федерального правительства Германии, не станут для Москвы и Берлина временем испытания их отношений на прочность. Предпосылки для продолжения взаимодействия имеются.

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