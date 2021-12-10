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Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США

Политика
Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 10 декабря. Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является позорным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее суд постановил выдать Ассанжа США. Вашингтон якобы согласился перевести его для отбывания наказания в Австралию.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий»», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Джулиан Ассанж известен благодаря публикации материалов о незаконных действиях США на Ближнем Востоке. Американское министерство юстиции предъявляет ему 18 обвинений.

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Все новости / Политика / Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
захарова ассанж экстрадиция
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